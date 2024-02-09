وارسو تعرب عن شكوكها فى تصريح بوتين باستبعاد غزو بولندا

عبر مشرعون بولنديون، عن شكوكهم بشأن استبعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غزو بولندا ولاتفيا العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلال مقابلة مع المذيع الأمريكي اليميني تاكر كارلسون.

وحذر رئيس مجلس النواب البولندي شيمون هولونيا، اليوم الجمعة، من تصديق تصريحات بوتين المهادنة، بعد أن قال زعيم الكرملين لكارلسون إنه لن يرسل قوات روسية إلى بولندا إلا إذا هاجمت وارسو روسيا.

وقال هولونيا إن كارلسون "أحمق مفيد" للدعاية الروسية، وفقا لما ذكرته القناة الإخبارية تي في إن 24.

وأضاف هولونيا، في تعليقه على المقابلة التي أُذيعت في الولايات المتحدة مساء أمس الخميس "لقد أعطى الميكروفون لكاذب وقاتل وإرهابي دولي".

وأجرى كارلسون المقابلة مع بوتين في موسكو يوم الثلاثاء، وتم نشر المقابلة التي استغرقت 127 دقيقة على موقع كارلسون الإلكتروني ومنصة إكس، تويتر سابقا.

وقال بوتين إنه "من غير الوارد على الإطلاق حدوث غزو روسي لبولندا ولاتفيا، مع استثناء واحد، هو تعرض روسيا لغزو".

وذكر بوتين: "ليس لدينا أي اهتمام ببولندا أو لاتفيا أو أي مكان آخر. لماذا نفعل ذلك؟ ببساطة ليس لدينا أي مصلحة".

وأوضح هولونيا أن بوتين، في ظل الحرب على أوكرانيا، أصبح يشكل تهديدا بالغا على بولندا وأوروبا والحرية. وأضاف "يجب أن نوقف هذا الخطر بأي ثمن."

وصرح وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء فلاديسلاف كوسينياك كاميش، بأن الجيش البولندي يستعد لعدة سيناريوهات.

وأضاف في تعليقه على المقابلة مع بوتين: "لا شيء يمكن أن يخفف من يقظتنا، ومثل هذه الكلمات لن تفعل ذلك بالتأكيد، لأنها لا تتمتع بمصداقية".