تراجع كبير في النشاط البركاني بعد آخر ثوران في أيسلندا

هدأ ثالث ثوران بركاني في غضون شهرين بأيسلندا، اليوم الجمعة، فيما يتصاعد البخار فحسب الآن من الأرض المغطاة بالثلوج الآن، بعدمام قذفت حمما بركانية برتقالية اللون أمس الخميس.



وذكرت السلطات اليوم أن عدد الزلازل التي صاحبت الثوران انخفض بصورة كبيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وبدأت الحمم تنبعث من صدع بطول ثلاثة كيلومترات في الأرض جنوب غرب العاصمة ريكيافيك صباح أمس، وتدفقت الصخور المنصهرة لنحو أربعة كيلومترات ونصف غربا، لتعبر طريقا قرب منتجع "بلو لاجون" الحراري الجوفي الشهير.



وانقطعت المياه الساخنة عن أجزاء من شبه جزيرة ريكيانيس بعدما ابتلعت الحمم أنبوب إمداد. وعملت طواقم الطوارئ الليلة الماضية على إصلاح الانقطاع.



وذكرت شركة "إتس إس أوركا" للطاقة أنها تأمل في أن تتمكن من تغذية الأنبوب بالماء الساخن في وقت لاحق من اليوم.



وظل منتجع "بلو لاجون" مغلقا اليوم حسبما ذكر القائمون عليه.