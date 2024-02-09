كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع أسعار الدواجن بالمزرعة إلى 84 جنيها للكيلو من مستويات 94 جنيها بتراجع 10 جنيهات، لافتا كذلك إلى انخفاض طن الأعلاف اليوم أكثر من 2000 جنيه ليصل إلى 29.5 ألف للطن.

ورد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، ارتفاع سعر السوق على للمستهلك إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى ارتفاع الأعلاف إلى 32 ألف جنيه من مستوى 22 ألفا في ديسمبر الماضي بزيادة قرابة 10 آلاف جنيه قبل انخفاضها 2000 جنيه اليوم.

وحذر رئيس شعبة الدواجن، من احتمالية عودة أسعار الدواجن بالمزرعة إلى الارتفاع مرة أخرى، مع عودة أسعار الأعلاف إلى المستويات السابقة عند 32 ألف جنيه، موضحا أن السعر الرسمي للمستهلك اليوم بعد الانخفاض 95 جنيها بانخفاض 10 جنيهات من مستوى 105 جنيهات.

وأشار إلى توقف نشاط المربين الصغار عن الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، قائلا: «الإنتاج حاليا 60% فقط لا غير، كل المربين اللي كانوا داخلين رمضان عملت للخلف دور ورجعت ثاني».

ولفت إلى نقص المعروض من الأمصال واللقاحات البيطرية بالأسواق، نتيجة استيراد المادة الفعالة من الخارج، مؤكدا أن تدبير الدولار اللازم لفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من شأنه أن ينعكس على تراجع أسعار جميع السلع 70 %.