 حبس 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر في البدرشين - بوابة الشروق
الجمعة 9 فبراير 2024 12:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حبس 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر في البدرشين

مصطفى بكر:
نشر في: الجمعة 9 فبراير 2024 - 12:17 م | آخر تحديث: الجمعة 9 فبراير 2024 - 12:17 م
أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بمنطقة البدرشين بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
البداية خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة البدرشين أسفرت الحملة عن ضبط كلا من: "م.ع"، '"ع. ص"، "م. ن"، جميعهم دون عمل، "م.ش" صاحب معرض سيارات يحوزتهم "2 طبنجة معدلة، خرطوش أجنبي الصنع، عدد من الطلقات، خزينة"، وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك