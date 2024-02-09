حبس 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر في البدرشين

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بمنطقة البدرشين بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة البدرشين أسفرت الحملة عن ضبط كلا من: "م.ع"، '"ع. ص"، "م. ن"، جميعهم دون عمل، "م.ش" صاحب معرض سيارات يحوزتهم "2 طبنجة معدلة، خرطوش أجنبي الصنع، عدد من الطلقات، خزينة"، وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.