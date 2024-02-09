استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم الجمعة، طائرة من دولة قطر تنقل مساعدات انسانية لصالح قطاع غزة.



وذكر مصدر في شمال سيناء، أن الطائرة قادمة من دولة قطر وتحمل على متنها 40.4 طنا من المواد الإغاثية والخيام والدقيق مقدمة من الهلال الأحمر القطري لصالح قطاع غزة.



وأشار المصدر إلى قيام دولة قطر بتسيير 76 طائرة إلى مطار العريش الدولي منذ بداية أحداث غزة، حملت على متنها 2266 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من عدد من الجهات القطرية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 562 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها 457 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 105 طائرات حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.