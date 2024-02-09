رياضة دمياط تنظم ندوة عن الإسراء والمعراج بمركز شباب السرو

نظم مركز شباب السرو، ندوة عن الإسراء والمعراج، بحضور 25 عضوا من أعضاء المركز، وذلك ضمن خطة المركز في المجال الديني عن شهر فبراير.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة في دمياط، اليوم الجمعة، أن الندوة تهدف إلى تناول تفاصيل رحلة الإسراء والمعراج، والآيات التي رآها النبي الكريم، كما تناولت أهم الدروس المستفادة منها، وأهم فضائل هذه الليلة، وأهمية الاستفادة منها في حياتنا، والاقتداء بخلق وسنة الرسول، واختتمت الندوة بنصح النشء وحثهم على التحلي بخلق النبي والاهتداء به.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.