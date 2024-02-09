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قال رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف، إن حزبه سيبدأ محادثات لتشكيل ائتلاف مع حلفاء مع استمرار تواتر نتائج الانتخابات الوطنية المتنازع عليها في باكستان.

وقال شريف، اليوم الجمعة، في خطاب أمام أنصاره في مدينة لاهور الواقعة شرقي البلاد "أدعو جميع الحلفاء للحضور والانضمام إلينا لانتشال باكستان من الفوضى الاقتصادية الحالية".

وأضاف شريف، أن مفاوضين من حزبه سيبدأون اجتماعات مع الرئيس السابق آصف علي زرداري وأحزاب عرقية وإسلامية أخرى لتشكيل حكومة.

وتعهد شريف قائلاً: "إن شاء الله، سنقوم بإضاءة المصابيح في باكستان مرة أخرى ونغير مصير الأمة".

وأضاف: "نحن أكبر حزب منفرد في وسط البلاد وفي مقاطعة البنجاب".

وأوضح شريف أنه يريد إقامة علاقات ودية مع العالم أجمع وخاصة جيران باكستان.