رويترز: مصر تكثف الإجراءات الأمنية على حدودها مع قرب عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

كثفت مصر، من الإجراءات الأمنية المتخذة على حدودها الشرقية، مع اقتراب الهجوم الإسرائيلي من رفح، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.



وأرسلت مصر نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء خلال الأسبوعين الماضيين في إطار سلسلة من الإجراءات لتعزيز الأمن على حدودها مع غزة.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، شيدت مصر جدارا حدوديا خرسانيا يصل طوله إلى ستة أمتار وتعلوه أسلاك شائكة، وقامن ببناء سواتر وعززت المراقبة على المواقع الحدودية.



وجاء نشر القوات المصرية قبل توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية نحو مدينة رفح بجنوب غزة، والذي زاد المخاوف من احتمال إجبار الفلسطينيين الباحثين عن الأمان على الخروج بشكل جماعي من القطاع.





مصر تكثف الأمن على حدودها مع اقتراب الهجوم الإسرائيلي من رفح pic.twitter.com/lc47bQWGNe — Reuters | عربي (@araReuters) February 9, 2024