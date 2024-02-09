8820 شاحنة مساعدات دخلت من معبر رفح منذ بداية العدوان

كشف مصدر في الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء، عن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحتى الثاني من شهر فبراير الجاري.

وأشار المصدر إلى تسليم 8 آلاف و820 شاحنة، حملت 133 ألفا و479 طنًا من المساعدات الإغاثية المتنوعة إلى قطاع غزة؛ من بينها 5 آلاف و918 شاحنة حملت 87 ألفا و670 طنًا من المواد الغذائية، وألف و192 شاحنة حملت 19 ألفا و521 طنًا من الإمدادات الطبية، وألف و710 شاحنات حملت 26 ألفا و287 طنًا من المواد الإغاثية.

وتابع المصدر: "بلغ عدد الشاحنات المصرية التي دخلت قطاع غزة ألفين و944 شاحنة حملت 49 ألفا و751 طنًا، وألف و302 شاحنة حملت 18 ألفا و61 طنًا من باقي دول العالم، و4 آلاف و574 شاحنة حملت 65 ألفا و406 أطنان من المنظمات الدولية".

كما وصلت إلى مطار العريش الدولي 560 طائرة، وإلى الموانئ المصرية 51 سفينة مساعدات، والمساعدات مقدمة من 40 دولة عربية وأجنبية، و28 منظمة إقليمية ودولية.