إيكواس: النيجر ومالي وبوركينا فاسو لم تلتزم بشروط الانسحاب من المجموعة

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم أن النيجر ومالي وبوركينا فاسو أخفقت في الالتزام بشروط الانسحاب من التكتل.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الوساطة والأمن التابع للمجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة انسحاب الدول الثلاث، وكذلك الأوضاع في السنغال حيث أثار تأجيل الانتخابات الرئاسية عشرة أشهر مخاوف من حدوث اضطرابات.

وقال عمر توراي رئيس مفوضية (إيكواس)، خلال الاجتماع: إن "القرار المتسرع من قبل النيجر ومالي وبوركينا فاسو بالانسحاب من عضوية (إيكواس) لم يأخذ في الاعتبار شروط الانسحاب"، دون أن يحدد توراي الشروط التي تم تجاهلها.

وأضاف "لكن الأهم من ذلك هو أن الدول الثلاث الأعضاء بالتأكيد لم تفكر في تداعيات هذا القرار على مواطنيها"، موضحا أن التكتل أعد مذكرتين بشأن الأمر للنظر فيهما، بما في ذلك تحليل للتداعيات على الدول الأعضاء والمنطقة على النطاق الأوسع.

وكانت الدول الثلاث، التي تقودها مجالس عسكرية، قد أعلنت بشكل مشترك في 28 يناير الماضي، الانسحاب من التكتل السياسي والاقتصادي بعد ممارسته ضغوطا عليها للعودة إلى النظام الدستوري في أعقاب سلسلة من الانقلابات.

يشار إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتعرف اختصارا بـ /إيكواس/ هي منظمة سياسية واتحاد اقتصادي إقليمي يتكون من خمس عشرة دولة تقع في منطقة غرب إفريقيا، أسست في 25 مايو 1975 بموجب اتفاقية لاغوس، ويقع مقرها في أبوجا عاصمة نيجيريا.