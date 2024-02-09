اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مفاوضاته مع هيرفي رينارد لتدريب المنتخب

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن مسئولي الجلاية كانوا يرغبون في التعاقد مع هيرفي رينارد، مدرب منتخب فرنسا للسيدات من أجل تولي القيادة الفنية للفراعنة، خلفًا لروي فيتوريا.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "كان هدفنا خلال اجتماع اتحاد الكرة تعيين مدرب أجنبي يكون له مسيرة قارية قوية وحقق نتائج وألقابًا، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق مع مدرب بالمواصفات المطلوبة سيتم تعيين مدرب مصري".

وأضاف: "الاسم الأقرب بحسب المواصفات التي وضعها اتحاد الكرة كان الفرنسي هيرفي رينارد، بسبب ما حققه مع المنتخبات الإفريقية إلا أنه لم يحدث اتصال مباشر معه من المسؤولين".

وتابع: "البعض حاول من خارج اتحاد الكرة التواصل معه، وأعرب رينارد عن موافقته على تدريب منتخب مصر، إلا أن عقده مع منتخب فرنسا للسيدات ينتهي في أغسطس القادم، وبالتالي عرض فكرة تدريب مساعديه لمنتخب مصر على أن يتولى المسؤولية عقب نهاية أولمبياد باريس".

وأكمل: "اتحاد الكرة رأى أن لدينا مدربين مصريين يستطيعون تدريب المنتخب، فلدينا على سبيل المثال حسام حسن وعلي ماهر وطارق مصطفى وخالد جلال وأيمن الرمادي".

وأتم إيهاب الكومي تصريحاته قائلًا: "قرار أعضاء الاتحاد المصري بالإجماع تعيين حسام حسن، فهو وإبراهيم من نجوم منتخب مصر وحققوا نتائج مرضية جدا مع الأندية وكان لهم تجربة أكثر من رائعة مع منتخب الأردن ووصلوا لملحق كأس العالم 2014".