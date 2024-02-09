تموين الإسكندرية: تحرير 224 محضرا لمخابز بلدية مخالفة

قال أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، إنه جرى تحرير 224 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، في نطاق المحافظة، موجها بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.



وبحسب بيان المديرية، نفذت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن، حملة أسفرت عن تحرير عدد 59 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد 14 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر إدارة مصنع تعبئة وتغليف بدون ترخيص، و تحرير عدد 12 محضرا عدم حمل شهادات صحية.



وشنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي، حملة أسفرت تحرير عدد 61 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين المخابز سياحية بدون ترخيص، وتحرير محضرين لمنافذ مشروع جمعيتى مخالفين.



أسفرت حملات إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان، عن تحرير عدد 28 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٥ محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين.



ونفذت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود حملة أسفرت تحرير عدد 55 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين جنحة تبديد مضبوطات وتحرير محضر لبقال تموين مخالف.



وأسفرت حملات المركز التموينى الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل، عن تحرير عدد 23 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و تحرير عدد 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.