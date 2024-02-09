برنامج الأغذية العالمي: خطر المجاعة في غزة يزداد يوما بعد الآخر

أكد برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية أن خطر المجاعة في غزة يزداد يوما بعد الآخر، لا سيما لما يقدر بـ300 ألف شخص في شمال غزة، انقطعت عنهم المساعدات بشكل كبير، مبينا أن وصول المساعدات إلى مدينة غزة لا يكفي لمنع حدوث المجاعة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الجوع يضعف قدرة الأشخاص على مقاومة الأمراض، مؤكدة ضرورة إنهاء المعاناة بغزة.

وذكرت أن "الجميع في غزة جائعون، فيما تنتشر الأمراض المعدية.. دون ما يكفي من الغذاء، سيمرض ويموت المزيد من سكان غزة"، مشددة على الحاجة الماسة للوصول الإنساني بشكل أسرع وأكثر استدامة.

وكانت آخر مرة تمكنت فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من توزيع المواد الغذائية في شمال وادي غزة، في 23 يناير الماضي، في وقت لا يزال فيه وضع الرعاية الصحية في غزة محفوفا بمخاطر بالغة وسط تواصل العدوان الإسرائيلي، ونقص الإمدادات والطواقم الطبية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.