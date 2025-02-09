جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائي في معالم المدينة

نظَّمت إدارة الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، اليوم الأحد، جولةً لضيوف المهرجان الأجانب.

وقام الضيوف الأجانب المشاركون وأعضاء لجان التحكيم بزيارة عدد من المعالم السياحية في محافظة الإسماعيلية، مثل فيلا ديليسبس، ومتحف الإسماعيلية، والحي الفرنسي، والحي اليوناني، والحي العربي، والمسجد العباسي.

وأعلنت إدارة المهرجان، الذي ينظمه المركز القومي للسينما، أن برنامج هذه الدورة يتضمن عرض 51 فيلمًا ضمن المسابقات الرسمية الثلاث، موزعةً بين 10 أفلام تسجيلية طويلة، و24 فيلمًا في فئتي الأفلام التسجيلية القصيرة وأفلام التحريك، إضافةً إلى 17 فيلمًا ضمن مسابقة "النجوم الجديدة". كما يُعرض 35 فيلمًا خارج المنافسات تحت شعاري "عين على التاريخ" و"نظرة على السينما العالمية".