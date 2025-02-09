عبد اللطيف المناوي: مقترح ترامب يعيد إحياء خطة إقامة دولة يهودية نقية

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عبد اللطيف المناوي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتمد في سياسته على خطين أساسيين؛ الأول يتمثل في تشتيت الانتباه بقرارات متعددة يذهب ويتراجع عنها لاحقا، والثاني هو خط عام رئيسي لا يتغير يكمن في السعي إلى «تنفيذ الخطة التي تؤدي إلى تفريغ أجزاء واضحة وكبيرة من فلسطين التاريخية لصالح إقامة دولة يهودية نقية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» أن التوجه الإسرائيلي يعود إلى أيام إيغال آلون، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، الذي قدم مشروعًا عام 1967 يقضي بتقسيم الضفة الغربية بين الأردن وإسرائيل، والاستيلاء على جزء من غزة وحتى جزء من سيناء في شرم الشيخ.

وأوضح أن الهاجس الرئيسي داخل إسرائيل، ليس فقط الأمن الخارجي؛ بل أيضًا الأمن الديموغرافي، مشيرا إلى أن معادلة السكان تعد أحد العوامل الرئيسية التي تهدد، من وجهة النظر الإسرائيلية، نقاء الدولة اليهودية.

وذكر أن إسرائيل ترى أن التوازن الديموغرافي يشكل تهديدًا لطابعها اليهودي، مضيفا أن ترامب يتبنى هذا التوجه بشكل واضح، وذلك من خلال التماهي مع أهداف اليمين الإسرائيلي الرئيسية في تحقيق دولة يهودية نقية، كما يريدونها.

ونوه إلى أن ترامب يمارس سياسة التاجر الذي يحاول المزايدة في القيمة من خلال التطرف في الطرح، معتقدًا أنه سيصل في النهاية إلى منطقة وسطى تخدم أهدافه.