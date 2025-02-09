جنود إسرائيليون يواجهون خطر الملاحقة القانونية بالخارج

قال جنود إسرائيليون قاتلوا في قطاع غزة لوكالة «بلومبرج»، إنهم يواجهون خطر الملاحقة القضائية المحتملة في الخارج بسبب قتالهم بالقطاع.

ونقلت «الجزيرة»، عن الوكالة قولها إن «الجماعات الإسرائيلية تأخذ التهديدات بملاحقة الجنود على محمل الجد، وتطلب منهم حذف صورهم من مواقع التواصل».

وذكرت الوكالة أن «القلق من اعتقال جنود إسرائيليين في الخارج دفع بعض شركات التأمين إلى إضافة رسوم جديدة على السفر».

وتكررت حوادث الملاحقة القضائية لجنود إسرائيليين أثناء سفرهم إلى الخارج، إذ كثفت منظمات حقوقية جهودها لتعزيز الإجراءات القانونية حول العالم ضد عناصر الجيش الذين شاركوا في الحرب على القطاع، وليس فقط ضد القيادة السياسية والأمنية لتل أبيب.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان»، رُصد ارتفاع في محاولات ملاحقة عناصر الجيش قضائياً خارج الدولة العبرية، إذ قُدِّمت 50 شكوى ضد عسكريين، منهم نظاميون في الجيش وآخرون من الاحتياط.

وقالت الهيئة في تقرير لها الشهر الماضي، إن «هناك 14 تحقيقاً فعالاً في دول معينة مع جنود الجيش الإسرائيلي، وجميع الشكاوى والتحقيقات تدور حول ملف حرب غزة، وارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والتجويع».