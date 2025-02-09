حزب الحرية المصري: دعوة مصر لقمة عربية طارئة تؤكد الموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين

ثمن حزب الحرية المصري، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرؤساء العرب، لاستضافة مصر قمة عربية طارئة يوم 27 من شهر فبراير الجاري للتأكيد على ثوابت الموقف العربى من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه القمة تأتي تأكيدا على رفض التهجير القسري من جميع الدول العربية بشكل قاطع، وأهمية حل الدولتين والرجوع لحدود ال67 كتسوية عادلة للقضية.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي، يبذل جهودا كبيرا لوقف مخطط التهجير للاشقاء الفلسطينين، ليس فقط على الأراضي المصرية والأردنية ولكن على اي ارض في العالم، فهو يدافع عن حق شعب في الحياة والأرض، ولن نشارك في ظلمهم مهما كانت الضغوط.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرفض المصري والتضامن العربي كان سبب في تغيير لهجة الإدارة الأمريكية في الحديث عن غزة وقضية التهجير، خاصة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إنه لا يعتزم أن يتنازع مع مصر أو الدول العربية ويحترم رغبتهم ووجهة نظرهم.

وتابع عضو مجلس النواب:" أن الطروحات الموجودة على أرض الواقع للمساهمة في إعمار غزة وإعلان مصر التكاتف والتعاون مع الأصدقاء والشركاء لإعمار غزة دون تهجير اهلها، يؤكد تلاحم الجميع من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي عاش أغلب حياته في حروب ونزاع، ومصر دائما وابدا ستظل تقف بجانب الدولة الفلسطينية إلى أن تستقر وتعود الحقوق إلى أصحابها ".