رأى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أن العقار ما زال استثمارًا جيدًا، مشيرا في الوقت ذاته أن الإجراءات النقدية الأخيرة برفع الفائدة أثرت على السوق.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة «MBCمصر» إن العقار ما زال استثمارًا طيبًا، لكن الإجراءات النقدية الأخيرة من رفع أسعار الفائدة، أثرت على حركة البيع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشار إلى تباطؤ حركة البيع خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بنفس الفترة من السنوات 2022 حتى 2024، موضحا أن هذا التباطؤ هو رد فعل طبيعي لسحب السيولة من السوق.

وأضاف أن التباطؤ لن يستمر لفترة طويلة، متوقعًا أن تتغير الصورة مع بداية مايو أو يونيو المقبل، لا سيما وأن الطلب المتوقع على الساحل الشمالي هذا العام سيكون «كبيرًا جدًا».

وأكد أن مشروع «رأس الحكمة» ستجذب زبائن كثر من الخارج، مستشهدا بتجربة مشروع «ساوث ميد» الذي جذب عددًا ليس قليلا من العملاء الأجانب.

ونصح الراغبين في شراء العقارات باللجوء إلى شركات ذات سمعة طيبة، مشيرا إلى وجود حوالي 25 شركة معروفة في السوق.

وأضاف أن الشركات في الوقت الحالي تدرس السوق جيدًا وتقدم منتجات تتوافق مع السيولة المتاحة لدى المشترين بما تعود بالفائدة على الزبون.