رئيس لجنة إدارة غزة: تلقينا وعودا بالحصول على التمويل اللازم للإغاثة وإعادة الإعمار



قال الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إن اللجنة تعمل على خطة مناسبة للإغاثة؛ استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأضاف خلال لقاء لقناة «القاهرة الإخبارية»، من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، اليوم الاثنين: «وضعنا خطة مناسبة للإغاثة تتضمن إدخال المواد الإغاثية اللازمة، وخاصة المواد الصحية والتعليمية المهمة لشعبنا، ونعمل مع دول مختلفة من خلال أطر مختلفة استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك».

وذكر أن «اللجنة عقدت اجتماعات مع مسئولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية شقيقة ودول غربية صديقة، والذين أعربوا عن استعدادهم لدعم غزة».

وأوضح أن اللجنة تلقت وعودا للحصول على تمويل لازم للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، قائلًا إن الدول الأعضاء لمجلس السلام يجتمعون يوم 19 فبراير في واشنطن، لتأكيد هذه التعهدات، والبدء في العمل الحثيث بأرض فلسطين.

وعلق على الهواجس التي تراود البعض، بالقول: «هناك دائما جهات تريد لهذه الهواجس الاستمرار؛ ولكننا لجنة تعمل لصالح شعبنا ومستمرون لصالح شعبنا ولإنقاذه مما تعرض له، والوقوف معه لآخر لحظة في حياتنا».