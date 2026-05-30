كولومبيا تتهم الإكوادور بالتدخل في الانتخابات بسبب قرار تجاري مثير للجدل

رفضت حكومة كولومبيا، اليوم السبت، خطوة اتخذها رئيس الإكوادور دانييل نوبوا تهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الكولومبية، وذلك على خلفية التزام تعهّد به لصالح مرشح معارض، واصفة ذلك بأنه "تدخل متعمد" في العملية الانتخابية الجارية.

وقال نوبوا، يوم أمس الجمعة، بعد محادثات مع المرشح الرئاسي الكولومبي المعارض أبيلاردو دي لا إسبريلا، إنه ملتزم بالعمل المشترك لمكافحة "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وإنه سيُلغي ضريبة أمنية اعتبارا من الأول من يونيو.

وردت وزارة الخارجية الكولومبية اليوم السبت بقولها إن إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الإكوادور على التجارة الثنائية يستند إلى قرار صادر عن جماعة دول الأنديز، رافضة وصف ذلك بأنه "بادرة حسن نية من الرئيس الإكوادوري".

كما وصفت الوزارة تصريحات نوبوا بأنها "تدخل متعمد في العملية الانتخابية" و"تطفل من رئيس أجنبي" يشكل "انتهاكا صارخا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ويذهب الكولومبيون إلى صناديق الاقتراع يوم غد الأحد لانتخاب خليفة الرئيس جوستافو بيترو.

ويعد دي لا إسبريلا، الذي يمثل حركة سياسية تدعى "مدافعو الوطن"، من بين المرشحين الأوفر حظا في استطلاعات الرأي.

ولم يوضح نوبوا ما إذا كان سيستمر في قراره في حال فوز مرشح الحزب الحاكم إيفان سيبيدا.