 الصين ومنغوليا تطلقان مناورات عسكرية مشتركة - بوابة الشروق
السبت 30 مايو 2026 8:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

الصين ومنغوليا تطلقان مناورات عسكرية مشتركة

بكين - أ ش أ
نشر في: السبت 30 مايو 2026 - 8:01 م | آخر تحديث: السبت 30 مايو 2026 - 8:01 م

أطلقت الصين ومنغوليا، اليوم السبت، تدريبات عسكرية مشتركة في منطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وتركز التدريبات، على تنفيذ عمليات ضد الجماعات المسلحة غير الشرعية، وتهدف إلى تعميق الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتعزيز التعاون العملي بين جيشيهما، وتقوية قدراتهما على الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

ومن المتوقع أن يؤسس الجانبان خلال التدريبات هيكلاً للقيادة المشتركة، وأن ينفذا تدريبات على القيادة الموحدة وعمليات الضربات المنسقة في سيناريوهات قتالية افتراضية.

وشارك أكثر من 600 ضابط وجندي من الصين ومنغوليا في مراسم افتتاح التدريبات التي أُقيمت السبت.

وتعد هذه المناورات الثانية ضمن سلسلة التدريبات المشتركة بين جيشي البلدين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك