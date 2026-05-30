ألمانيا وفرنسا تكثفان محادثات التعاون في الردع النووي وسط مساعٍ لتعزيز الأمن الأوروبي

بدأت ألمانيا وفرنسا محادثات بشأن تعزيز التعاون بينهما في مجال الردع النووي.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن جونتر زاوتر المستشار الأمني للمستشار الألماني، أجرى مناقشات أولية في باريس مع عدد من الدول الشريكة.

وأضافت أن الجيش الألماني (البوندسفير) قد يشارك للمرة الأولى في المكوّن التقليدي للمناورات النووية الفرنسية اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مبادرة مشتركة أطلقها المستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعميق التعاون في مجال الردع، بما في ذلك إنشاء مجموعة توجيه ثنائية.

وفي حين لم تؤكد برلين تفاصيل الاجتماع الذي عُقد في باريس، وصف متحدث باسم الحكومة الألمانية العملية بأنها مستمرة، مشيراً إلى توقع اتخاذ خطوات إضافية خلال الفترة المقبلة.

واقترحت فرنسا توسيع دورها في الردع النووي داخل أوروبا، بما يشمل إجراء مناورات مشتركة، وربما نشر طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية في دول حليفة.