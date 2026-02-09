رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: مصر تبذل جهودا ضخمة لإدخال المساعدات إلى القطاع بكميات كبيرة

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إن زيارته إلى معبر رفح جاءت للاطلاع على الإجراءات اللوجستية الكبيرة التي تقوم بها مصر لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، ودخول المرضى والجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأضاف خلال لقاء لقناة «القاهرة الإخبارية»، من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، اليوم الاثنين: «زرنا مستشفى العريش والتخصصات والإجراءات التي تقوم بها لاستقبال الفلسطينيين وكانت إجراءات ممتازة للغاية، ثم توجهنا للهلال الأحمر المصري وزرنا المخازن اللوجستية لاستقبال المساعدات سواء من مصر أو دول العالم تمهيدا لإدخالها إلى غزة، وهو عمل كبير جدا».

ولفت إلى تخصيص الحكومة المصرية مساحات ضخمة لاستقبال الكميات المناسبة من المساعدات، خصوصا مع دخول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودا ضخمة لإدخال المساعدات إلى القطاع بكميات كبيرة.

وأثنى على الاستعدادات المصرية لإدخال المساعدات، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة من الجانب المصرية شهدت تحسنا كبيرا خاصة في اليومين الماضيين حيث كانت مصر تسد فجوات كثيرة، مشيدا بالإجراءات السرية للعمل داخل المعبر.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته ممتنون للقيادة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عمله الدؤوب بمنع تهجير الفلسطينيين أولا ثم ضمان حق العودة للفلسطينيين من الشتات سواء من مصر ومن شتات الأرض مرة أخرى.

وفي سياق متصل، أوضح أن اللجنة تعمل على خطة مناسبة للإغاثة وإدخال المواد الصحية والتعليمية إلى قطاع غزة، لافتًا إلى عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية لبحث دعم القطاع.

وأكد تلقي اللجنة تعهدات بالتمويل اللازم للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، قائلًا إن اجتماع مجلس السلام في واشنطن يوم 19 فبراير، يأتي لتأكيد التعهدات اللازمة للتمويل والإغاثة.