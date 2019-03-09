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مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا عقب هجوم على ناد لرقص التعري

(د ب أ)
نشر فى : السبت 9 مارس 2019 - 6:16 م | آخر تحديث : السبت 9 مارس 2019 - 6:16 م

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم إثر هجوم على ناد ليلى لرقص التعري في المكسيك.

ونقلت صحيفة "ميلينيو" المحلية اليوم السبت نقلا عن دوائر أمنية إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح إثر فتح المهاجمين النار على نادي "لا بلايا" في مدينة سالامانكا بولاية جواناخواتو وسط البلاد.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مجموعة من الملثمين المسلحين اقتحموا النادي الليلى خلال الليل وقتلوا هذا العدد من رواده.

وبعد إتمام الهجوم لاذ منفذوه بالفرار داخل سيارة رباعية الدفع.

لم تتضح حتى الآن خلفية الهجوم.

وتخوض عصابات المخدرات ومجموعات الجريمة المنظمة قتالا شرسا في المكسيك بشأن السيطرة على مناطق عديدة في البلاد.

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