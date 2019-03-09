الشرطة تحتجز متظاهرين معارضين للحكومة في فنزويلا

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احتجزت قوات الأمن الفنزويلية اليوم السبت مظاهرة في العاصمة كاراكاس نظمها معارضون لحكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وأظهر التلفزيون الفنزويلي صورا تبين كيف أغلقت شرطة مكافحة الشغب الشوارع في عدة أماكن ولم تسمح للمتظاهرين بالمرور.

وقالت وسائل إعلام إن الشرطة استخدمت جزئيا رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين.

من جانبه أصدر خوان جوايدو زعيم المعارضة الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد دعوة اليوم السبت لتنظيم مظاهرة كبيرة.

ويدور منذ عدة أسابيع صراع على السلطة بين جوايدو ومادورو.

وكتب جوايدو على موقع تويتر: "إنهم يعتقدون أن بإمكانهم أن يخيفوننا، ولكن الشعب والشارع سيصنعان لهم المفاجئة".

كما حث رئيس الدولة مادورو أنصاره أيضا على التماسك، قائلا على موقع تويتر كذلك: "اليوم صرنا أكثر من أي وقت مضى - مناهضين للإمبريالية، ولن نستسلم أبدا".