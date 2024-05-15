قادة حزب الله وحماس يبحثون مجريات المفاوضات الأخيرة ويؤكدون أهمية وحدة الموقف

استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وفدًا قياديًا من حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة ‏الدكتور خليل الحية، وحضور أعضاء المكتب السياسي محمد نصر وأسامة حمدان.

وبحسب بيان صادر عن حزب الله، صباح الأربعاء، شهد اللقاء تقييمًا موسعًا ومعمقًا ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصاً، وفلسطين المحتلة عمومًا، وجبهات المساندة المختلفة.

وشهد الاجتماع استعراض مجريات المفاوضات الأخيرة، وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في ‏أماكن كثيرة من العالم.

وأكد الحضور «وحدة الموقف»، ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف التي سعى إليها «طوفان الأقصى»، وإنجاز الانتصار مهما ‏بلغت التضحيات.

ولفت البيان إلى أن الحضور أشادوا بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة، ‏وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية.‏

ويصادف اليوم، الموافق الخامس عشر من مايو، الذكرى الـ76 لنكبة شعبنا الفلسطيني، التي كان ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة.

وتأتي ذكرى النكبة هذا العام، بينما يتواصل العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ222 على التوالي، والذي أدى، بحسب حصيلة غير نهائية، إلى استشهاد 35173، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 79061 مواطنا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وتقام فعاليات ذكرى النكبة هذا العام تحت شعار: «رغم الإبادة باقون، ورغم التهجير عائدون».