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استئناف حركة الطيران بمطار في نيوجيرسي الأمريكية بعد توقف مؤقت

أ ش أ
نشر فى : السبت 9 مارس 2019 - 8:33 م | آخر تحديث : السبت 9 مارس 2019 - 8:33 م

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية استئناف الحركة الجوية بمطار "نيوآرك ليبرتي" الدولي بولاية نيو جيرسي، بعد توقف مؤقت، صباح اليوم السبت.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيويورك" الأمريكية بأن المطار أُغلق بشكل كامل لفترة تجاوزت نصف الساعة؛ ما أسفر عن تأجيل 140 رحلة ذهاب وعودة.

وأوضح متحدث باسم المطار أن طائرة من طراز "بوينج 737" تابعة لشركة "إير ترانسات" في رحلتها من كندا إلى فلوريدا، قامت بهبوط اضطراري في المطار بسبب توارد أنباء عن انبعاث دخان من الطائرة، مُضيفا أنه تم نشر مزالق لإخراج الركاب بعيدا عن مكان الهبوط.

وأكد المتحدث أنه تم إجلاء 89 شخصا من المطار، مُشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابتين طفيفتين.


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