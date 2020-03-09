إسرائيل توسع سياسة الحجر الصحي لتشمل الوافدين من كل الدول

قررت إسرائيل توسيع سياسة الحجر الصحي التي تفرضها لمدة 14 يوما لتشمل الوافدين من كل الدول، وذلك في إطار تكثيف جهودها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.



وسجلت إسرائيل حتى الآن 42 حالة إصابة دون وفيات.



وأمرت السلطات الإسرائيلية بخضوع عشرات الآلاف من السكان للحجر الصحي، رغم قلق الحكومة من الضرر المتزايد على الاقتصاد بسبب إعاقة الحياة اليومية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله اليوم الاثنين "هذا قرار صعب ولكن ضروري من أجل حماية صحة الجمهور.



وقالت تقارير إن القرار دخل حيز التنفيذ على الفور وينطبق على القادمين من كل دول العالم ويستمر لمدة أسبوعين.



وكانت القيود التي تفرضها إسرائيل على الزائرين سابقا تنطبق فقط على عدد من الدول التي تأثرت بالفيروس.