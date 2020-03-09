منع السفر خارج الضفة الغربية بسبب فيروس كورونا

منعت السلطة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، مغادرة الضفة الغربية إلى الخارج على خلفية انتشار فيروس كورونا المتحور(كوفيد-19).

وأعلنت هيئة الحدود والمعابر الفلسطينية إغلاق معبر الكرامة مع الأردن أمام حركة المغادرين من كافة المحافظات اعتباراً من هذه اللحظة وحتى إشعار آخر، مع بقاء حركة القادمين كما هي عليه.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت أن فيروس كورونا امتد إلى محافظة ثانية في الضفة الغربية للمرة الأولى في وقت ارتفع عدد المصابين إلى 25 حالة.

وصرح الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان، بأنه تم تسجيل إصابة في طولكرم للمرة الأولى وأربع إصابات أخرى في بيت لحم التي كانت شهدت تسجيل 20 إصابة منذ يوم الخميس الماضي.

وتم قبل يومين تطبيق إجراءات احترازية واسعة في الأراضي الفلسطينية بعد اكتشاف الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية عن إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة، وإلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة الفنادق الفلسطينية.

وجاء ذلك بعد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر لمواجهة مخاطر الفيروس، وتضمن ذلك إغلاق المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد إلى حين صدور تعليمات أخرى.

وأعلنت السلطة الفلسطينية اليوم تلقيها مساعدات ومعدات طبية من دولة قطر بقيمة 10 مليون دولار لمواجهة الفيروس.