وزارة المالية الإسرائيلية ترفع تقديراتها لخسائر كورونا الاقتصادية

قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن فيروس كورونا المستجد ربما يضرب الاقتصاد بشكل أكبر مما كانت تتوقع.

وأشارت آخر التقديرات الداخلية للوزارة إلى أن الفيروس سيتسبب في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5ر0 بالمئة هذا العالم، حسبما نقلت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء عن مصدر مطلع.

وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته من أجل مناقشة التقديرات وحذر من أن هذه الأرقام تتغير بشكل مستمر.

وكانت شيرا جرينبيرج، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالوزارة، قالت في وقت سابق إن الناتج المحلي الإجمالى سيتراجع بنسبة 2ر0 بالمئة إذا استمر تفشي الفيروس لفصل من فصول العام.

وفي يناير الماضي، توقع البنك المركزي تحقيق الاقتصاد نمو بنحو 9ر2 بالمئة في 2020.

ولم تذكر متحدثة باسم وزارة المالية سوى نفس التقديرات السابقة.

وقال كبار المسؤولين إن الاقتصاد الإسرائيلي الذي سجل نموا بنسبة 5ر3 بالمئة في 2019 لا يزال قويا ولا يوجد أثر كبير واضح على الاقتصاد الكلي من فيروس كورونا.

يذكر أن إسرائيل فرضت قيودا على السفر الخارجي من نحو 10 دول أوروبية وأسيوية ووضعت نحو 80 ألف شخص قيد الحجر الصحي في منازلهم في محاولة لاحتواء الفيروس. وسجلت إسرائيل 25 إصابة دون وفيات.