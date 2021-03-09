وزير التعليم: الإعلان عن أجزاء من مقررات الترم الثاني يوم الثلاثاء

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر من الدول القليلة التي حافظت على استمرارية العام الدراسي في ظل جائحة كورونا، ذاكرًا أنه تم الانتهاء من امتحانات جميع الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الاثنين، أنه تم الانتهاء من امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم، ذاكرًا أن الترم الأول ينتهي بالامتحان الأخير للصف الثاني الثانوي يوم الخميس المقبل.

وذكر أنه يبدأ الحضور لمن يريد من الطلاب في المدارس لاستئناف الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من 13 مارس المقبل، متابعًا: «اللي عاوز يودي أولاده المدرسة نرحب بيه جدًا، واللي خايف شوية ممكن يختار أن يقعدهم في البيت».

وأشار إلى بدء عمل جداول البث للقنوات التعليمية لمساعدة الطلاب على المذاكرة، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن أجزاء من مقررات منهج الترم التاني في جميع المواد اليوم الثلاثاء لكل الفصول الدراسية.

وأوضح أن الامتحان الشهري لمارس سيكون على الأجزاء التي تم شرحها خلال الأيام المتبقية من الشهر، مضيفًا أنه تموضع خطة كاملة للترم الثاني بداية من 13 مارس وحتى نهاية العام.



