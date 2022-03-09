وزير بريطاني يحذر من قتال الجنود البريطانيين في أوكرانيا بشكل غير قانوني

حذر وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، من سفر الجنود البريطانيين إلى أوكرانيا للقتال هناك بشكل غير قانوني، مؤكدا أنه "وضع خطير".

وقال شابس، في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء: "لا يمكنك الذهاب والقتال إذا كنت في الجيش البريطاني، لا يمكنك مجرد النهوض والذهاب للقتال. بالطبع هذا سلوك غير لائق وتجب أن تتوقع أن يكون للجيش بعض القواعد الصارمة للغاية، كما يفعلون الآن".

وبسؤاله عما يمكن أن تفعله روسيا إذا تم أسر أو قتل جندي بريطاني، قال شابس: "هناك فرق كبير بين إرسال بريطانيا جيشها وبعض الأشخاص الذين يخالفون قانوننا ويفعلون ذلك"، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، التي أوردت مقتطفات من التصريحات.

وأضاف شابس: "من الواضح أن هذا وضع خطير، وأننا نريد التأكد من أن المساعدة التي نقدمها تتم بطريقة رسمية، مثل الصواريخ المضادة للدبابات التي قدمناها قبل وأثناء هذا الصراع ، ومثل ال22 ألف أوكراني الذين قمنا بتدريبهم".