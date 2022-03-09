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وزيرة البيئة تتابع حريق محمية سالوجا وغزال في أسوان

دينا شعبان
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 10:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 10:18 م

تواصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان؛ لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على الحريق الذي نشب مساء اليوم بالزراعات الموجودة بمحمية سالوجا وغزال بأسوان.

وأشارت "فؤاد" إلى تشكيل لجنة عاجلة من المحمية، حيث تم الدفع برجال الحماية المدنية وجاري أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق حتى الآن، مضيفة أن المحافظة قامت بالدفع بلنشات نهرية محملة بماكينات إطفاء نقالي، وتم نقل سيارات الإطفاء الكبيرة عن طريق عبارة، وأنه تم إخلاء كافة العاملين بإدارة المحمية بإسوان.

يذكر أن محمية سالوجا وغزال تعتبر إحدي المحميات الطبيعية في جنوب مصر بمدينة أسوان، ويوجد بها أنواع مختلفة من النبانات والحيوانات البرية.

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