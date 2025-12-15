إيفانكا ترامب تعلق على هجوم أستراليا

دعت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نشر "مزيد من النور والقيم الأخلاقية" في العالم، تزامنا مع الهجوم المسلح الذي قتل 16 شخصا وأصاب العشرات في أستراليا.



وأكدت إيفانكا في منشور عبر منصة "إكس" بأول ليالي عيد حانوكا أن تجمع اليهود حول الشمعدان يذكر بضرورة "المزيد من النور وتقديس القيم" في العالم. وذكرت أحداث شاطئ بوندي الأسترالي وجامعة براون الأمريكية كأمثلة تثقل كاهل الجميع.

ووصفت الألم الذي يعيشه المتضررون بأنه "يفوق الوصف"، معبرة عن تضامنها وتعاطفها مع العائلات الثكلى.

وشددت أن حانوكا يحمل رسالة أمل، ويجب على كل فرد أن يكون "مصدر نور" في الأماكن المحتاجة إليه.



من الجدير ذكره أن إيفانكا اعتنقت الديانة اليهودية عقب زواجها من جاريد كوشنير.



ووقع هجوم عند شاطئ بوندي في سيدني يوم الأحد، أثناء احتفال يهودي بعيد حانوكا، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين.​

وشن أب وابنه (50 و24 عاما) هجوما بأسلحة نارية على حشد يزيد عن ألف شخص على الشاطئ الشهير، حيث قتل الأب في الموقع وابنه أصيب ويحتجز في حالة حرجة. وعثرت الشرطة على ستة أسلحة قانونية لدى الأب وعبوة ناسفة بدائية، وصنفت الحادث إرهابا معاديا للسامية.​