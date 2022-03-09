السلطات الأوكرانية: وفاة طفلة عطشا أسفل الأنقاض في ماريبول

أفادت السلطات الأوكرانية بأن طفلة كانت محاصرة أسفل الأنقاض في ماريبول ماتت بسبب الجفاف، وألقت السلطات باللائمة في وفاة الطفلة المؤلمة على روسيا.

وكتب فاديم بويتشينكو عمدة ماريبول عبر تطبيق تليجرام للرسائل أن تانيا (6 أعوام) لم تتمكن من الهرب من المبنى الذي لحق به الدمار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "في ماريبول، ولأول مرة منذ عقود، لأول مرة منذ الغزو النازي ماتت طفلة عطشا.. ماتت طفلة بسبب الجفاف. في 2022!".

وأضاف بويشينكو أن مئات الآلاف من الأشخاص محاصرون في ماريبول بدون ماء أو كهرباء أو وسائل تواصل في كارثة إنسانية، واتهم الجيش الروسي بمنع توصيل الغذاء والمساعدات.

ودعا من أجل فرض منطقة حظر طيران، وقال: "إن هذا لن يعيد عزيزتنا تانيا، لكن من شأنه أن يحمي أرواح آلاف الأطفال في أوكرانيا".