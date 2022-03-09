انتهاء توسعة وتطوير مدرستي الشواربي والفرعونية الإعدادية في أشمون بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون للنهوض والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

أعلن سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون عن الانتهاء من تسليم مشروعان جديدان بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون، حيث تم الانتهاء من إنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد حسن الشواربي الابتدائية بسملاي والذي تم إنشائه علي مساحة حوالي 208م² ،وكذا الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير المبنى القديم بنفس المدرسة، كما أشار سرور أيضاً أنه تم الانتهاء من رفع كفاءه وتطوير مدرسة الفرعونية الإعدادية المشتركة بنسبة تنفيذ 100%.

ويأتي ذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون ، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تسليم هذه المشروعات في الموعد المحدد لها وذلك لخدمة العملية التعليمية بقري الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة.

وأوضح سرور أن مشروع توسعة وتطوير مدرسة الشواربي والفرعونية الإعدادية جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الاستيعاب لديهم.

وأكد أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة وكذا رفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأشار سرور، أن بتسليم هذه المشروعات أصبح الإنجاز الـ29 لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون.

وأوضح أيضاً أنه جارٍ الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون.

وأكد استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.