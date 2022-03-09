10 رؤساء للحزب الاشتراكي الألماني يطالبون شرودر بأن ينأى بنفسه عن بوتين

طالب رئيسا حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، زاسيكا إسكين ولارس كلينجبايل، وثمانية رؤساء سابقين للحزب، المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر بأن ينأى بنفسه عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك في خطاب أوردت شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" تقريرا عنه، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال الساسة العشرة في الخطاب، موجهين كلامهم إلى شرودر:" تحرك وقل كلمات واضحة"، وأضافوا أنه في ضوء الحرب في أوكرانيا، فإن المهم الآن هو "الاعتراض بشكل لا لبس فيه على التصرف الحربي للرئيس بوتين".

وتابع الرؤساء الحاليون والسابقون للحزب الاشتراكي في الخطاب:" نظر العديد من الناس موجه إليك، وأنت ستقرر في هذه الأيام بنفسك عزيزي شرودر ما إذا كنت تريد أن تظل اشتراكيا ديمقراطيا محترما في المستقبل أيضا".

يذكر أن الخطاب يحمل تاريخ الثالث من الشهر الجاري، كما عُرِف الآن، وكتب الموقعون أنه في حال لم يدل شرودر ببيان علني، فإنهم سيصدرون تصريحا "بهذا المعنى".

كان المستشار شولتس وقيادة الحزب الاشتراكي طالبوا المستشار الأسبق والرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي بالتخلي عن مناصبه في شركات حكومية روسية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ولم يتم إعلان شيء عن رد شرودر بعد.