ممر الخروج الآمن من سومي في أوكرانيا يعمل بنجاح للمرة الأولى

بدأ ممر الخروج الآمن الذي تم الاتفاق عليه مع الجيش الروسي، من مدينة سومي الواقعة في شرق أوكرانيا إلى مدينة بولتافا الأكثر قربا من وسط البلاد، يعمل بنجاح للمرة الأولى.

ونشرت وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو على موقع تويتر يظهر فيه مدنيون يحملون أمتعة ويجلسون في حافلات صغيرة مليئة بزجاجات المياه بالإضافة إلى قافلة سيارات .

وتقع سومي على بعد نحو 30 كيلومترا فقط من الحدود الروسية. وتتعرض المدينة منذ أيام لهجوم من جانب القوات الروسية. أما مدينة بولتافا الواقعة في وسط أوكرانيا، فهي توجد على بعد نحو 170 كيلومترا جنوبا، ولم تحدث بها اشتباكات مباشرة حتى الآن.

وطبق الجيش الروسي وقفا لإطلاق النار اليوم الثلاثاء وفتح ما يطلق عليه "ممرات إنسانية" في خمس مدن. وتشمل المدن العاصمة كييف ومدنا كبرى مثل تشيرنيهيف وخاركيف وسومي ومدينة ماريبول الساحلية المحاصرة.

وذكر كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أن ما إجماليه 61 حافلة غادرت سومي إلى بولتافا اليوم. وكان هناك 1100 طالب أجنبي بين الركاب.

ومن المخطط له القيام بمحاولات جديدة لفتح ممرات آمنة غدا الأربعاء، حيث أعلن الكولونيل جنرال الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن وقفا لإطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ غدا في الساعة 0800 صباحا (0700) بتوقيت جرينتش وسيظل ساريا حتى الساعة 0100 ليتم الإخلاء. ولم تستجب أوكرانيا على الفور للإعلان.