تقرير: أردوغان طلب مد خط غاز إسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا

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طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج مد خط غاز إسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا.

جاء ذلك وفق ما أفاد موفدي قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية في أنقرة جيلي كوهين وعميحاي شتاين، واللذان يتابعان زيارة هرتسوج إلى تركيا.

وبحسب التقرير، طلب الرئيس الإسرائيلي من أردوغان "العمل ضد نشاطات حركة حماس داخل الأراضي التركية"، موضحا أن هذا الموضوع هو أحد القضايا الخلافية بين أنقرة وتل أبيب.

وأضاف تقرير القناة: "لم يأت الإسرائيليون وحدهم مع سلة مطالب، فالأتراك أيضا لديهم مطالبهم، حيث طرح أردوغان على الرئيس هرتسوج طلبا بدفع مشروع الغاز"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابعت: "يدور الحديث في الواقع عن مد خط غاز من الحقول الإسرائيلية بالبحر المتوسط عبر تركيا لنقل الغاز إلى أوروبا".

ومضت القناة: "لكن في الواقع لا يعول الأتراك على الإسرائيليون وحدهم لدفع هذا المشروع، حيث التقى مؤخرا مسؤولون أتراك مع مسؤولين أمريكيين للدفع نحو تنفيذ المشروع".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصل هرتسوج برفقة زوجته ميخال في زيارة رسمية لتركيا بدعوة من الرئيس أردوغان.

وهرتسوج أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008. وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2003.

ويقول محللون في إسرائيل إن زيارة هرتسوج هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية.