قررت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة فتح الباب لتسجيل المواطنين بالحج السياحي بدءا من الأحد المقبل، خلال الفترة من 12 مارس وحتى 19 أبريل المقبل على أن تجرى القرعة العلنية وتعلن الأسماء في 30 أبريل.



ويتم تسجيل الكيانات والتضامنات بين الشركات المنظمة في الفترة من 1 وحتى 11 مايو، ويتم ربط حزم الخدمات ومعاينة السكن وتوثيق العقود بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 14 مايو وحتى 12 يونيو.



وفيما يخص أسعار برامج الحج، أكدت وزارة السياحة والآثار فى الضوابط الصادرة عنها أن أسعار صف أول مباشر على الحرم حتى 250 مترا سيكون بسعر 310 ألف جنيه، وصف ثاني حتى 1250 مترا من الحرم بسعر 275 ألف جنيه، وحتى 4 كيلو مترات من الحرم بسعر 230 ألف جنيه، وحصة الخمس نجوم كاملة هى 4000 تأشيرة، أما الاقتصادي طيران والبري بسعر 130 ألف جنيه، وبإجمالي 12 ألف تأشيرة.



وبالنسبة لشركات السياحة، ولدخول القرعة، فإن الحد الأقصى للشركات فئة أ هي 80 جواز سفر للخمس نجوم و100 جواز للاقتصادي، وفئة 60 جواز للفاخر و80 جواز للاقتصادي، وللفئة ج فهي 40 جواز للفاخر، و60 جواز للاقتصادي.



فيما أكدت الضوابط أن كافة هذه الأسعار لا تشمل الطيران، ويسمح بالتحسين للاقتصادي والبري بسعر 1500 ريال سعودي لفنادق الخمس نجوم، و1200 ريال للأربع نجوم، و850 ريالا للفنادق 3 نجوم، وجميعها تعاقدات مباشرة بين الحاج والشركة المسافر عن طريقها، وتخضع أسعار التحسين لأي زيادة تقرها المملكة أو تغير في سعر الصرف، ولكن يشترط الرجوع أولا للجنة العليا للحج.



وتبلغ سعر خدمات الطوافة للمستوى الخمس نجوم 6000 ريال سعودي، وللاقتصادي والبري 2888 ريال سعودي بسعر صرف الريال 8.17 جنيه.