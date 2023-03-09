الرئيس الأوكراني: روسيا أطلقت 81 صاروخا وكانت ليلة صعبة

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أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الموجة الجديدة من الهجمات الصاروخية الروسية التي أسفرت عن انقطاع الكهرباء في أجزاء من البلاد بما في ذلك العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تلجرام، اليوم الخميس، إنها كانت ليلة صعبة.

وذكر زيلينسكي، أن روسيا أطلقت 81 صاروخا في جميع أنحاء البلاد ووقعت إصابات ووفيات.

وقال إن الروس عادوا إلى تكتيكاتهم البائسة.

وأوضح أنه يمكن للمحتلين فقط ترويع السكان المدنيين، هذا كل ما يمكنهم فعله.

وأضاف زيلينسكي، أن ذلك لن يساعدهم في كسب الحرب.

وأعلنت عدة مدن أوكرانية، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، شن روسيا موجة جديدة من الضربات الصاروخية.

وتحدثت تقارير متداولة لشهود عيان، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وقوع انفجارات عنيفة في كييف.

وأكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام، أن منطقة هولوسيف في جنوب كييف تعرضت للقصف.

وقال إن نحو 15٪ من المنازل في المدينة بلا كهرباء في الوقت الحالي.

وتسببت الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة أيضا في انقطاع الكهرباء في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، وكذلك في خاركيف بشرق أوكرانيا، بحسب السلطات المحلية.