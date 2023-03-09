الرئيس البولندي يقترح منح أوكرانيا طائرات ميج- 29

قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن بلاده مستعدة لتسليم طائرات قتالية طراز ميج- 29، سوفيتية الصنع، لأوكرانيا في إطار تحالف دولي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن دودا قوله: "نحن مستعدون لتقديم هذه الطائرات، وكلي ثقة في أن أوكرانيا ستكون مستعدة لاستخدامها على الفور".

وذكر دودا خلال زيارة لأبوظبي، أنه سيكون من المهم في المستقبل أن يتم تدريب المزيد من طياري أوكرانيا على طائرات إف- 16 المقاتلة الأمريكية.

وثار النقاش بشأن طائرات ميج -29 البولندية بالفعل العام الماضي بعد وقت قصير من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. ووفقا لخبراء عسكريين بولنديين، لا يزا ل لدى وارسو حوالي 30 طائرة من هذا الطراز في الخدمة، على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وجاء العديد منها من المخزون القديم لألمانيا الشرقية.

ولكن الرئيس البولندي لم يفصح عن تفاصيل بشأن التحالف الدولي الذي يسعى إليه.

وأشار رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إلى أهمية صدور قرار من الناتو كشرط مسبق، وذلك في مؤتمر ميونخ للأمن في شباط/ فبراير.

وذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده لن تثني الآخرين عن إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.