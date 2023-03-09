ماذا يحدث في جورجيا وهل لذلك علاقة بالصراع في أوكرانيا؟

وركز هذا الحياد على العرض المضيء العملاق الذي كتب بحروف من نور "تبليسي مدينة السلام"، لكنه يلقي الضوء أيضا على التناقض بين هذه العبارة وحقيقة أن الكثير من الجورجيين تطوعوا للقتال في صفوف الفيلق الأجنبي إلى جانب القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي.

وكان أحد هؤلاء الجورجيين المتطوعين في صفوف القوات الأوكرانية دايفيد راتياني، ضابط سابق شارك في الحرب في أبخازيا وبعدها خدم في الوحدة الجورجية الملحقة ببعثة كانت تحت قيادة حلف الناتو في أفغانستان. وبمجرد أن شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، سافر هذا المقاتل السابق الأب لثلاثة أطفال الذي يبلغ من العمر 52 سنة إلى أوكرانيا للمشاركة في الفيلق الأجنبي الذي يحارب إلى جانب القوات الأوكرانية وقتل هناك بعد فترة من المشاركة في القتال.

ولا يزال عدد الجورجيين الذين يشاركون في القتال في أوكرانيا غير معروف، لكن من المرجح أن عددهم يقدر بالمئات وسط تقارير تشير إلى مقتل العشرات منهم.

وتقول إيا، زوجة راتياني، إن زوجها كان مؤمنا بالقضية الأوكرانية وأن ما فعله كان هو الصواب.

وأضافت: "أخبرني بأنه كان يفعل ذلك من أجل أطفالنا حتى لا يضطروا إلى حمل السلاح عندما يكبرون وحتى يكون لديهم بلد أفضل. وقال لي إن بلادنا سوف تكون أفضل إذا انتصرت أوكرانيا في هذه الحرب وأن عليه أن يساعد أوكرانيا".