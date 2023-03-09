وست هام الإنجليزي يهزم آيك لارنكا القبرصي في دوري المؤتمر الأوروبي

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فاز وست هام الإنجليزي على مضيفه آيك لارنكا القبرصي 2 / صفر، اليوم الخميس، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل مايكل أنطونيو هدفي وستهام في الدقيقتين 37 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، فاز نيس الفرنسي على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي 1 / صفر.

وسجل أيوب عمراوي هدف المباراة الوحيد لنيس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتعادل أندرلخت البلجيكي مع ضيفه فياريال الإسباني 1 /1.

وتقدم فياريال عن طريق مانو تريفيروس في الدقيقة 28، قبل أن يدرك أندرلخت التعادل عبر أندريس درير في الدقيقة 57.