مركز سلمان للإغاثة: التبرعات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا تجاوزت 477 مليون ريال

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أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بتركيا وسوريا تجاوزت أكثر من 477 مليون ريال.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس- أن عدد المتبرعين تخطى المليوني متبرع عبر منصة "ساهم"؛ وذلك ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.