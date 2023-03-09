الرئاسة الفلسطينية: ما يجري على الأرض حرب إسرائيلية شاملة ضد شعبنا

أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن ما يجري على الأرض، حرب إسرائيلية شاملة على الشعب الفلسطيني، مشددا على أن المعركة الحالية هي معركة وطنية تجاه الحفاظ على القدس والمشروع الوطني الفلسطيني.



وقال أبو ردينة في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الخميس، إنه لا يجوز الانشغال في مواقف لا تخدم القضية الفلسطينية، في ظل معركة وطنية كبرى.



وأضاف أن إسرائيل تريد إخراج القدس من المعادلة الفلسطينية، عبر استمرارها في جرائمها على الصعد كافة، ما يستدعي تحصين الجبهة الداخلية والتوحد لإسقاط مشاريع الضم وإقامة دويلة في غزة.



ودعا أبو ردينة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الاصطفاف خلف معركة القدس وقيادة منظمة التحرير والرئيس محمود عباس، للحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.