اتحاد النقابات العمالية الألمانية يرفض بقاء كبار السن في قوة العمل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض اتحاد النقابات العمالية الألمانية، فكرة تقديم حوافز مالية لبقاء كبار السن لفترة أطول في قوة العمل.

وقالت أنيا بيل عضو مجلس إدارة اتحاد النقابات العمالية الألمانية لصحيفة "فيلت أم زونتاج" في تصريحات نشرت اليوم السبت: "نحن نعارض المطالب الكاذبة بإعفاء الموظفين الأكبر سنا من دفع الضرائب أو مساهمات الضمان الاجتماعي. هذا سيؤدي فقط إلى سحب الأموال من الضمان الاجتماعي والميزانيات العامة".

وكان وزير العمل الاتحادي هوبرتوس هايل، قد قال في وقت سابق، إنه يرغب في التحدث إلى النقابات العمالية وأصحاب الأعمال بشأن الحوافز لكي يتمكن الناس الذين يرغبون في العمل لوقت أطول من القيام بذلك.

ومع ذلك، قوبلت فكرة هيل باستحسان من جانب أصحاب الأعمال.

وقال راينر دولجر وهو رئيس شركة للصحيفة: "نرحب بحقيقة أن الحكومة الاتحادية ترغب في وضع حوافز لكبار السن ليستمروا في العمل لوقت أطول".