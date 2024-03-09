مسئول: الهند و4 دول أوروبية توقع اتفاقية للتجارة الحرة غدا الأحد

قال مسئول، إن الهند و4 دول من رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إيفتا" سوف توقع على اتفاقية للتجارة الحرة غدا الأحد.

وأضاف مسئول، أن الاتفاقية تهدف لتعزيز التجارة الثنائية في البضائع والخدمات والاستثمار، بحسب "وكالة برس ترست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم السبت.

والدول الأربع في رابطة التجارة الحرة الأوروبية هي إيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

وتابع مسئول ، أن الاتفاقية حظيت بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي في السابع من الشهر الجاري.

كان أميتاب كانط كبير ممثلي الهند لدى مجموعة العشرين، قد قال الشهر الماضي: "نحن خامس أكبر اقتصاد في العالم، وبحلول عام 2027 سوف نتجاوز اليابان وألمانيا لنصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وهدفنا هو أنه بحلول الوقت الذي نبلغ فيه عامنا المئة في عام 2047، من الضروري أن تملك الهند اقتصادا بقيمة 35 تريليون دولار أمريكي".

وأوضح كانط، أن ذلك يعني أن الهند ستصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.