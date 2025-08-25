وزير الإسكان يتفقد محطة صرف صحي الأندلس بالقاهرة الجديدة

• رئيس جهاز المدينة: مخازن مركزية مزودة بنظام إلكتروني لمتابعة قطع الغيار

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة الصرف الصحي رقم (12) بمنطقة الأندلس في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

تجول وزير الإسكان بمكونات المحطة واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع، حيث تشمل الأعمال الإنشائية البيارة، وعنابر الطلمبات، ومبنى المولدات، والمباني الإدارية، إلى جانب تنسيق الموقع والواجهات بما يتماشى مع الطابع العمراني المميز للمنطقة.

وجرى تجهيز مخازن مركزية داخل موقع المحطة، مزودة بنظام إلكتروني حديث لتخزين ومتابعة قطع الغيار الخاصة بالبنية التحتية.

بدوره، أوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن المحطة ستخدم حي الأندلس وامتداداته بالكامل.

وأشار إلى أن مشروع إنشاء منطقة مخازن مركزية الملحق بالمحطة يهدف إلى توفير إدارة موحدة لقطع الغيار كافة الخاصة بشبكات ومحطات المياه والصرف الصحي بالمدينة.

والمشروع عبارة عن مخازن مركزية حديثة مزودة ببرنامج إلكتروني متكامل لإدارة المخزون من خلال تطبيق نظام باركود على قطع الغيار كافة، ما يساعد في تنفيذ حصر دوري ودقيق للمخزون، وسهولة التعرف على القطع وصلاحيتها، ومتابعة النواقص واستكمالها بانتظام.

وأشار الغيطي إلى أن العائد من مشروع منطقة المخازن يتمثل في رفع كفاءة إدارة الأصول وقطع الغيار، وضمان استمرارية تشغيل الشبكات والمحطات دون انقطاع، وتحسين سرعة الاستجابة لأعمال الصيانة والإصلاح، وتعزيز الشفافية والدقة في منظومة المخازن.