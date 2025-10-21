قال الفنان طه دسوقي، إن الدافع الرئيسي وراء مشاركته في فيلم «السادة الأفاضل» يكمن في طبيعة العمل الجماعية، مؤكدا أن الفيلم ليس قصة فرد.

وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية «النهار» على هامش مهرجان الجونة السينمائي، أن «كل الشخصيات في الفيلم هي حلقات تكوّن العقد، ولو أزلت دورا واحدا، حتى لو كان صغيرًا، لن يكتمل الفيلم ولن تتقدم القصة».

وأضاف أن التشابك المحكم يخلق عملا فنيًا متكاملا، مشيرا إلى تفضيله هذا النوع من الأفلام كمشاهد قبل أن يكون ممثلا.

وأشاد بالمخرج كريم الشناوي، قائلا: «أستاذ كريم مخرج يحب الممثلين جدًا» ويمتلك القدرة على توظيف كل ممثل في مكانه الصحيح، والأهم من ذلك أنه «يعرف كيف يُشعِر الممثل بأهمية وقيمة ما يفعله» ويجعل كل فنان يشعر بالفخر لكونه جزءًا من هذا العمل.

وأشار إلى أن مصدر الكوميديا في الفيلم لم يكن معتمدًا على «الإفيهات» ولكن نابعًا من المأزق المضحك الذي تجد الشخصيات نفسها فيه، قائلا: «إذا أدى كل ممثل دوره بمنتهى الجدية، سيتحقق الضحك، لأن الشخصية نفسها موضوعة في ورطة مضحة، أنا أحب كوميديا الموقف، وأفضل الممثل الذي لا يعلم أنه يؤدي دورا كوميديا».

ويقدم الفيلم مزيجا من الكوميديا والدراما الاجتماعية، من خلال صراع طريف ينشأ بين عائلتين تنتميان إلى بيئتين مختلفتين إحداهما ريفية والأخرى من القاهرة، وتتقاطع حياتهما بسبب صلة قرابة غير متوقعة، لتبدأ سلسلة من المفارقات المضحكة التي تعكس اختلاف الطبقات.

ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما 22 أكتوبر، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا.